Roma attenta: il Real Madrid su Zaniolo

Nicolò Zaniolo potrebbe rinnovare il contratto con la Roma ma nel frattempo è finito nel mirino del Real Madrid

Nicolò Zaniolo è sicuramente una delle note liete della Roma di Di Francesco, versione 2018/2019. Il centrocampista offensivo, arrivato nello scambio con Nainggolan, sta stupendo tutti ed è diventato un titolare della Roma, nonostante la giovane età. Il calciatore ha trovato il suo primo gol in Serie A con un gran pallonetto, contro il Sassuolo, e ora la Roma vorrebbe blindarlo. Come dichiarato da Monchi, il club romanista ha dato priorità al rinnovo del classe ’99 ma attenzione alle sirene provenienti dall’estero, in particolare dalla Spagna.

Il Real Madrid sta investendo tanto sui giovani talenti (vedi le operazioni onerose per Rodrygo e Vinicius, ma non solo) e potrebbe presentare un’offerta importante alla Roma per Zaniolo. Il club del presidente Florentino Perez è pronto a presentare un’offerta alla Roma per il centrocampista, che Monchi però non ha alcuna intenzione di perdere: Zaniolo fa parte del presente e del futuro della Roma e i giallorossi non vogliono privarsene. Il club romanista avvierà i contatti per rinnovare il contratto del gioiellino ex Fiorentina, Entella ed Inter: pronto un ingaggio importante con contratto fino al 2024. Presto il via alle trattative.