Zaniolo Roma, passi avanti per il rinnovo: domani l’incontro

Nicolò Zaniolo e la Roma lavorano per definire le cifre del rinnovo: le novità sull’adeguamento contrattuale del baby talento giallorosso

Accellerata in casa Roma per blindare il giovane talento Nicolò Zaniolo, in attesa di rinnovo. Domani ci sarà un incontro tra l’agente del trequartista, Claudio Vigorelli, e i vertici della dirigenza del club capitolino.

Prima tappa importante, quella di domani, per definire l’adeguamento contrattuale. Zaniolo al momento guadagna 700mila euro: l’intenzione è di trovare un accordo per uno stipendio annuo pari a circa 2 milioni. A riferirlo è Sky Sport.