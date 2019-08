Zaniolo trasloca e va in affitto…da Totti!

Nicolò Zaniolo cambia casa e trasloca in un super attico con piscina. Andrà in affitto da Francesco Totti. I dettagli

Dopo un’estate turbolenta tra problemini in Under 21 e corteggiamento della Juve, Nicolò Zaniolo è pronto a ripartire e diventare un leader della nuova Roma di Fonseca. In campo e fuori dal campo.

Sì, perché il classe ’99, come scrive la Gazzetta dello Sport, dopo il rinnovo di contratto, ha deciso di salutare la zona Eur per il Torrino, dove abitano la maggior parte dei suoi compagni di squadra. Zaniolo ha scelto una casa non banale: attico con piscina di proprietà di Francesco Totti. Prima di lui c’era Alisson, ora tocca al golden boy giallorosso.