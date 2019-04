Zapata ammonito salterà l’Inter: brutta tegola per Gasperini

Duvan Zapata non giocherà la sfida di domenica prossima contro l’Inter: diffidato è stato ammonito per un fallo di mano

Brutta tegola per Gasperini che non avrà a disposizione l’attaccante colombiano Duvan Zapata nella prossima sfida contro l’Inter di domenica prossima. L’attaccante orobico, già diffidato, è stato ammonito al minuto 61 del match contro il Bologna e quindi sarà squalificato. Un cartellino giallo evitabile per il bomber atalantino tenuto conto che l’Atalanta era ormai in netto vantaggio per 4-1. Il giocatore colombiano è andato a segno ma prima di scaricare il pallone in porta ha controllato irregolarmente il pallone con il braccio vedendosi poi sventolare il cartellino giallo.

Zapata anche in questo match era andato a bersaglio al 15′ portando a quattro le reti della propria squadra.