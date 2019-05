Zapata: «Non so nulla del mio futuro. Un orgoglio esser accostato al Real»

L’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata, ha parlato dell’interessamento del Real e della Copa America

Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta, è stato intervistato da Noticias Coracol per rispondere ad alcune domande relative al suo futuro. Nel corso dell’intervista ha parlato anche dell’interessamento del Real Madrid: «Il mio futuro? Non so nulla, ogni giorno mi vedo accostato a una squadra diversa ma cerco di rimanere tranquillo».

«Io al Real? Non ci sono ancora stati contatti, ho letto e sentito qualcosa e per me è un orgoglio essere accostato al Real. Ma cerco di stare tranquillo, coi piedi per terra e pensare a quello che verrà»