Zapata-Napoli, arrivano conferme da parte del suo agente

L’agente di Duvan Zapata, ha parlato della possibilità di un trasferimento del colombiano al Napoli nel corso di quest’estate

Ai microfoni di CalcioNapoli1926.it, è stato intercettato l’agente di Duvan Zapata per parlare del futuro del colombiano. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe infatti andare al Napoli nel corso di quest’estate.

Ecco le parole di Fernando Villareal: «Napoli? No, non è vero. Sono solo voci di mercato. Il Napoli ci ha contattato e abbiamo dato disponibilità ma ora dovranno parlare i presidenti, un accordo ancora non c’è».