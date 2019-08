Zappacosta Roma: come mai fa al caso di Fonseca

Come mai Zappacosta è un ottimo innesto per la Roma di Fonseca. Il tecnico portoghese necessita di terzini propositivi

Zappacosta è un nuovo giocatore della Roma. Si tratta di un giocatore funzionale per il calcio di Fonseca, in cui i terzini si alzano molto in avvio di azione e coprono l’ampiezza a tutta fascia, dato che le ali giocano molto dentro al campo.

Zappacosta ha facilità di corsa, ottime doti atletiche ed è bravo ad aggredire la profondità. Tra lui e Florenzi, Fonseca dispone di due laterali destri propositivi. Poter ruotare gli uomini è fondamentale quando affronti l’Europa League.