Zauli Sudtirol, è UFFICIALE la separazione: il comunicato del club

Zauli Sudtirol, UFFICIALE la separazione tra il club e il tecnico. Il comunicato chiarisce meglio cosa è accaduto

Attraverso i propri canali ufficiali, il Sudtirol ha comunicato la risoluzione consensuale con Lamberto Zauli, che non guiderà dunque il club alla sua prima stagione in Serie B.

IL COMUNICATO – FC Südtirol comunica che, in seguito a visioni sportive diverse le strade con l’allenatore Lamberto Zauli si dividono consensualmente. La guida tecnica della squadra viene temporaneamente affidata al vice allenatore Leandro Greco e allo staff tecnico in carica. Al mister un ringraziamento e i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale sportiva.