Zazzaroni critica la Roma: «Con l’Az era difficile perdere, ora c’è solo una speranza»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, dopo la sconfitta della Roma contro l’Az in Europa League. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha analizzato la sconfitta della Roma contro l’Az in Europa League.

SCONFITTA ROMA – «Era più difficile perderla che vincerla, ma la Roma c’è riuscita: l’ha persa. In che modo? Semplifico, banalizzo: non cercando il centravanti quando Dovbyk era in campo e muovendo bene il pallone e creando qualche opportunità in mezzo all’area dell’AZ da quando, dopo l’intervallo, Soulé ha sostituito l’ucraino. Che – preciso – non l’aveva mai strusciata. È bastato un brutto errore di fase, l’unico della ripresa, per permettere a Parrott di battere Svilar che fino a quel momento aveva toccato la palla più con il pensiero che con le mani».

QUALIFICAZIONE – «La sconfitta complica sensibilmente il passaggio ai playoff: questi tornei rinnovati e imbastarditi – SuperChampions e Europa League – offrono fino all’ultimo turno scialuppe di salvataggio, ne sa qualcosa il peggior Guardiola di sempre. Quella della Roma si chiama Eintracht Francoforte».

CONTE – «L’allenatore vincente stressa la società per ottenere i giocatori che servono, non se li lascia prendere a chili o a centimetri. E alla fine qualcosa di buono porta a casa per il bene della squadra e suo: sa che la carriera, è nelle mani dei risultati e ai risultati è più semplice arrivare con i giocatori nei quali si crede. Per parlare come Conte occorre tuttavia avere dei crediti da scontare, titoli da esibire: nel calcio l’aziendalista da panchina è destinato a fallire».