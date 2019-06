Zeman si schiera con Totti: «Società colpevole, a Trigoria non ci sono regole»

Intervista da parte del Corriere dello Sport all’ex allenatore della Roma Zeman, il quale esprime la sua opinione sulla vicenda Totti

Interrogato sulla vicenda Totti, l’ex allenatore della Roma, Zdenek Zeman, ha espresso la propria opinione sulle colonne del Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole.

ADDIO TOTTI – «L’ho visto male perché per me Totti doveva stare per sempre nella Roma, purtroppo si sono state situazioni che non gli hanno permesso di restare.Io penso che volessero detottizzare la Roma, più che deromanizzare. I romani non sono un problema.».

BALDINI – «Incompatibilità? Non lo so, devo chiedere a lui che dice che non potevano stare insieme. Ma penso che il problema sia nato per come è stato trattato anche quando era giocatore».

ROMA DIVERSA – «Io dico di sì, all’estero conoscono la Roma di Totti, non la Roma calcio. Per recuperare il rapporto con i tifosi bisogna fare i fatti, dimostrare che era Totti che sbagliava e non loro. Purtroppo in questi anni non lo hanno mai dimostrato»

DIRIGENZA – «Io mi sono trovato male. Infatti è finita male, anche se la squadra era arrivata in finale di Coppa italia. Però io sono stato esonerato, non per la sconfitta contro il Cagliari, ma per le dichiarazioni che avevo fatto qualche giorno prima, quando chiedevo il rispetto delle regole e un po’ di organizzazione»