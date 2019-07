Zenit, Marchisio: «Mi avete fatto emozionare in un periodo difficile» – FOTO

Claudio Marchisio, centrocampista dello Zenit, ha salutato il club russo dopo la risoluzione del contratto. Le sue parole

Claudio Marchisio ha risolto il contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista ex Juventus ha salutato i tifosi russi con un post sui social.

Ecco le sue parole: «Mi avete fatto emozionare in un periodo non facile della mia vita. Mi avete fatto sentire importante, mi avete accolto, mi avete scaldato il cuore. Grazie! Davai Zenit oggi e per sempre».