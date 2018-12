Zhang cena con la squadra e carica l’Inter: «Enjoy your game»

L’Inter affronterà il Psv in quella che può essere considerata la gara dell’anno. Steven Zhang ha caricato i suoi

L’Inter scenderà in campo questa sera per affrontare il Psv in un match poco adatto ai deboli di cuore. I nerazzurri si giocano tutto contro gli olandesi ma la qualificazione agli ottavi non dipenderà solo dai ragazzi di Spalletti: in caso di vittoria del Tottenham al Camp Nou, i nerazzurri sarebbero eliminati e sarebbero costretti a giocare l’Europa League, chiudendo dunque al terzo posto (al momento Inter e Tottenham hanno 7 punti, gli Spurs sono avanti negli scontri diretti). Steven Zhang, presidente nerazzurro, si trova di fronte al primo grande appuntamento della stagione.

Il numero uno nerazzurro ha cenato ieri con la squadra e, come accade sempre prima di ogni match di Champions, ha spronato i suoi con il suo ‘motto’: «Enjoy your game». Quella frase è diventata un rito, Zhang la ridice ogni volta prima di ogni match europeo, figurarsi se non lo fa prima della partita più importante da quando la famiglia Zhang è proprietaria del club. Non si tratta di scaramanzia: è comunicazione, è vicinanza ai giocatori. Funziona così fin dal debutto nel girone contro il Tottenham. Steven notò una certa apprensione e provò a stemperare la tensione. Poi sappiamo tutti come è andata a finire…