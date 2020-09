Zidane su Jovic e Mayoral: «Mi interessa solo che si allenino bene»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato del futuro di Jovic e Mayoral nel corso della conferenza stampa odierna

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato di Jovic e Mayoral nel corso della conferenza stampa odierna. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore francese:

«Ci sono tante cose che sono sempre in gioco. I giocatori sono qui, si allenano bene. E’ quello che mi interessa. Se preferisco che resti Jovic o Mayoral? Non ti rispondo. Qui ho a disposizione giocatori che possono scendere in campo. Se ci saranno dei cambiamenti, vedremo».