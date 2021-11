Zoff: «Sarri vorrà togliersi qualche sassolino e battere la Juve»

Dino Zoff ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista di Lazio-Juve, big match della 13ª giornata di Serie A

Dino Zoff è stato intervistato da Tuttosport in qualità di doppio ex verso Lazio-Juve.

LAZIO-JUVE – «Se Sarri vorrà togliersi qualche sassolino? La Lazio e la Juve in campo formano già in sé una partita importante e interessante. Questo di Sarri è un dettaglio in più. Determinate dinamiche sono una costante nello sport, non solo nel calcio. Non è la prima volta che assistiamo a uno scenario del genere. In ogni caso, sì. Probabilmente potrebbe esserci una soddisfazione a lato in caso di vittoria».