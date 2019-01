Nuova operazione di mercato tra Juventus e Genoa: sinergia per Zurkowski. I bianconeri non mollano Moriba del Barcellona

La Juventus e il Genoa continuano a parlare di possibili affari di calciomercato. I bianconeri hanno manifestato il proprio interesse per Cristian Romero, difensore classe ’98 titolare dei rossoblù e autore di una buonissima prima parte di stagione, il Genoa invece ha chiesto alla Juve il prestito con riscatto di Stefano Sturaro. Diversi incontri tra le parti ma ancora non c’è intesa sulle valutazioni dei cartellini, le parti restano ottimiste e potrebbero chiudere anche un’altra operazione insieme. L’ultimo no­me su quest’asse è Szymon Zu­rkowski.

Il centrocampista del 1997 del Gornik Zabrze, che in questa stagione ha giocato in Europa League e tra 2017 e 2018 è stato uno dei titolari nella nazionale polacca Under 21, piace al Genoa, che lo segue da un po’ e potreb­be acquistarlo in sinergia con la Juventus. Non c’è solo Zurkowski in ballo tra i due club. Continuano dunque gli affari tra Juve e Genoa (bianconeri interessati anche al giovane portiere Russo dei rossoblù). La Juve prosegue la sua caccia ai giovani talenti italiani ed europei. I bianconeri sono in fila per Moriba, talentino classe 2002 del Barcellona: il giocatore compirà 16 anni tra qualche giorno e non ha ancora ricevuto una proposta dal Barça per il primo contratto da professionista. Su Moriba ci sono i club di mezza Europa, con la Juve in prima fila.