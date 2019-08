3° Turno preliminare Europa League, Torino-Shakhtyor: probabili formazioni e dove vedere il nuovo impegno europeo dei granata di Mazzarri

Il Torino di Walter Mazzarri prosegue il suo cammino verso l’Europa League con la gara di andata del 3° Turno preliminare, che opporrà i granata ai bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk. Torino-Shakhtyor: la gara di andata si giocherà la sera di giovedì 8 agosto 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Nel 2° Turno i granata hanno eliminato gli ungheresi del Debrecen con un punteggio complessivo di 7-1 (3-0 ad Alessandria e 4-1 fuori casa), mentre lo Shakhtyor ha ottenuto la qualificazione al 3° Turno grazie a un doppio 1-0 rifilato agli scozzesi dell’Hibernians. La vincente del doppio confronto fra Torino e Shakhtyor affronterà poi nei playoff di Europa League la vincente del confronto fra Wolverhampton e Pyunik.

La gara di andata del 3° Turno preliminare di Europa League Torino-Shakhtyor sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in tv da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 482 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Torino-Shakhtyor

Competizione: 3° Turno preliminare Europa League

Quando: giovedì 8 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale terrestre) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

Arbitro: Daniel Stefanski (Polonia)

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-3): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

SHAKHTYOR (4-4-2): Klimovich; Matvejchik, Rybak, Lambulic, Antic; Tatarkov, Selyava, Szöke, Balanovich; Bakaj, Khvashchinski. All. Tashuev