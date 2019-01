Milan, arriva pure Abanda: il terzino anticipa tutti sui social – FOTO

Milan senza freni: in arrivo il giovane terzino francese Leroy Abanda dal Monaco. Il giocatore classe 2000 ha anticipato i club con un messaggio, poi rimosso, su Instagram

Non si ferma il Milan dopo il colpo Krzysztof Piatek: è in arrivo anche il giovanissimo Leroy Abanda dal Monaco. Il terzino sinistro francese, classe 2000, ha anticipato la comunicazione ufficiale rossonera direttamente sui social negli ultimi giorni: Abanda ha prima rilasciato sul proprio account Instagram una story in cui, con una emoji di saluto, ringraziava e dava l’addio al club del Principato, ma già lunedì su Twitter aveva retwittato il messaggio del Milan dopo la vittoria contro il Genoa («Vincere aiuta a vincere»). Due indizi molto più che evidenti, anche se il primo è subito sparito nel giro di pochissimo tempo perché cancellato dallo stesso giocatore, che evidentemente adesso dovrà attendere le ultime formalità.

Abanda era già da settimane nel mirino rossonero, sponsorizzato direttamente del nuovo responsabile del settore giovanile Geoffrey Moncada, proveniente proprio dal Monaco. Il giocatore era cercato da vicino anche da altri club (tra cui la Juventus) e, con ogni probabilità, si aggregherà a partire già dai prossimi giorni direttamente alla Primavera del Milan guidata attualmente da Federico Giunti: per lui pronto un contratto sino al 2023.