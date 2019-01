Il Milan investe sul futuro. Vicino l’ingaggio del difensore Leroy Abanda, terzino sinistro classe 2000 del Monaco

Il Milan va a…2000! Il club rossonero ha chiesto alla Juventus il classe 2000 Moise Kean, attaccante di proprietà bianconera ma la Juve ha detto di no alla proposta rossonera. Il Milan però vuole ringiovanire la sua rosa e, secondo Sky Sport, ha messo le mani su Leroy Abanda, terzino sinistro classe 2000 del Monaco. Il club rossonero ha ingaggiato Geoffrey Moncada, ex osservatore del Monaco, che potrebbe aver consigliato il colpo. Il club rossonero pensa al futuro: è in arrivo un nuovo terzino.