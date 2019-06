Abbonamenti Juve, il confronto con i prezzi proposti dalle altre big in Serie A: i dati relativi al Milan e all’Inter

Primatista in ogni campo, o quasi. La Juve ha abituato gli appassionati sportivi, negli ultimi anni, a monopolizzare le graduatorie. Sportive, ma non solo: anche in ambito aziendale. E, ora, il primo posto è confermato anche in tema di costo dell’abbonamento per il prossimo campionato.

Quello dei bianconeri, infatti, ammonta a 650 euro in curva, ovvero nel settore più popolare. I corrispettivi costi per seguire le partite casalinghe di Milan ed Inter, per esempio, sono di 335 e 269 euro. Un dato su cui pesa, ovviamente, la capienza dell’Allianz Stadium, decisamente inferiore rispetto a quella di San Siro.