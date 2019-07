Abbonamenti Napoli, resp. marketing: «Prezzi più bassi degli ultimi 9 anni»

Il responsabile marketing del Napoli Formisano presenta la Campagna Abbonamenti 2019/20 del club azzurro: novità importanti per i tifosi

Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing azzurro, presenta dal ritiro di Dimaro la Campagna Abbonamenti 2019/20 del Napoli.

Ecco le parole riportate dal sito dei partenopei: «Gli abbonamenti costeranno mediamente il 25% in meno per ogni settore rispetto all’ultima campagna di due anni fa, con dei picchi che possono raggiungere anche il 30%. La Curva, ad esempio, scende da 350 euro a 269 euro. In assoluto avremo i prezzi più bassi che la Società abbia adottato negli ultimi 9 anni».