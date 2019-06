Abbonamenti Serie A 2019/2020: prezzi e info sulle campagne dei 20 club

In vista della nuova stagione, i club italiani stanno lanciando le proprie campagne abbonamenti Serie A 2019/2020

Anche per il campionato 2019/2020, che prenderà il via nel penultimo weekend di agosto, le 20 società di Serie A lanceranno le proprie campagne abbonamenti formulando offerte vantaggiose e ad hoc per i tifosi più fedeli e costanti.

Tutte le informazioni e i costi delle campagne abbonamento dei 20 club di Serie A.

ATALANTA

In attesa di ufficializzazione

BOLOGNA

In attesa di ufficializzazione

BRESCIA

Per potersi abbonare occorre sottoscrivere una Membership Card Brescia Calcio, la cui emissione costa 10 euro.

Date

prelazione per gli abbonati 2018/2019 dal 10 giugno

vendita libera dal 24 giugno

Costi

Tribuna centrale: 1000 euro

Gradinata Bassa: 500 euro

Gradinata Alta: 400 euro

Curva Nord: 290 euro

Riduzioni sui prezzi sono previste per le donne, gli over 65 e gli Under 14.

CAGLIARI

Date

prelazione per gli abbonati 2018/2019 dal lunedì 10 a domenica 16 giugno

possibilità di abbonamento per gli abbonati 2017/2018 senza diritto di prelazione sul posto dal 17 al 23 giugno

vendita libera da mercoledì 26 giugno a mercoledì 31 luglio

Costi

Tribuna rossa: 1100 euro per gli abbonati 2018/2019 (ridotto 700 euro, Under 12 100 euro), 1200 euro nella vendita libera (ridotto 800 euro, Under 12 200 euro)

Tribuna blu: 800 euro per gli abbonati 2018/2019 (ridotto 500 euro, Under 12 100 euro), 900 euro nella vendita libera (ridotto 600 euro, Under 12 200)

Distinti centrali: 550 euro per gli abbonati 2018/2019 (ridotto 350 euro, Under 12 100 euro), 600 euro nella vendita libera (ridotto 400 euro, Under 12 200 euro)

Distinti centrali alti: 450 euro per gli abbonati 2018/2019 (ridotto 300 euro, Under 12 100 euro), 500 euro nella vendita libera (ridotto 300, Under 12 100)

Distinti Centrali Nord/Sud: 400 euro per gli abbonati alla stagione 2018-19 (ridotto 250 euro, Under 12 100 euro), 450 euro nella vendita libera (ridotto 300 euro, Under 12 200 euro)

Curve: 190 euro per gli abbonati 2018/2019 (Under 12 100 euro), 210 nella vendita libera (Under 12 100 euro)

Sono previste riduzioni per:

Donne

• Disabili che deambulano (con certificato d’invalidità rilasciato dall’ASL, riportante espressa indicazione della percentuale, pari o superiore al 75%)

• Over 65 (nati prima del 30/09/1954)

• Under 18 (nati dal 01/05/2001)

• Under 12 (nati dal 01/05/2007)

Come acquistare gli abbonamenti

I tifosi del Cagliari possono abbonarsi:

Recandosi alla Sardegna Arena (ingresso Percorso Museale) dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20, sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, domenica, chiuso

online, sul sito TicketOne

tramite le ricevitorie abilitate

Attraverso il call center TicketOne (892.101)

Ciascun tifoso può acquistare fino a 4 abbonamenti.

FIORENTINA

In attesa di ufficializzazione

GENOA

In attesa di ufficializzazione

INTERNAZIONALE

Date e fasi di vendita

RINNOVO – Fino a lunedì 10 giugno: gli abbonati alla stagione 2018/2019 possono rinnovare, confermando il loro posto

Fino a lunedì 10 giugno: gli abbonati alla stagione 2018/2019 possono rinnovare, confermando il loro posto CAMBIO POSTO – Da martedì 11 a giovedì 13 giugno: i tifosi che hanno rinnovato l’abbonamento potranno cambiare posto, all’interno del proprio settore, collegandosi online alla pagina inter.it/abbonamenti

Da martedì 11 a giovedì 13 giugno: i tifosi che hanno rinnovato l’abbonamento potranno cambiare posto, all’interno del proprio settore, collegandosi online alla pagina inter.it/abbonamenti VENDITA RISERVATA – Da venerdì 14 a martedì 18 giugno: gli abbonati 18-19 che non hanno rinnovato durante la prima fase, saranno i primi a poter acquistare i posti lasciati liberi dagli abbonati

Da venerdì 14 a martedì 18 giugno: gli abbonati 18-19 che non hanno rinnovato durante la prima fase, saranno i primi a poter acquistare i posti lasciati liberi dagli abbonati VENDITA LIBERA – Da giovedì 20 giugno fino ad esaurimento: gli eventuali posti lasciati liberi dagli abbonati sono a disposizione di tutti per la vendita libera, fino al raggiungimento del limite massimo di abbonamenti in vendita

Gli abbonati possono arrivare a risparmiare fino al 70% rispetto all’acquisto singolo dei biglietti. Agli abbonati sono riservati inoltre benefit esclusivi come la prelazione per la UEFA Champions League e la Coppa Italia, il 15% di sconto sugli acquisti presso l’Inter Store e la possibilità di cedere il proprio abbonamento.

Promozioni speciali sono riservate alle famiglie e ai più giovani, con la Tribuna Family, il settore Universitari al secondo anello blu e la speciale proposta per gli under 20 nel primo anello blu.

Dove acquistare gli abbonamenti

Il canale di vendita di riferimento è il sito inter.it, scelto dalla grande maggioranza dei tifosi. Permette infatti di acquistare rapidamente, usando la propria carta di credito o tramite il bonifico online e soprattutto senza commissioni.

È inoltre possibile acquistare agli uffici Inter dello stadio San Siro, all’Inter Store Milano di Galleria Passarella 2 e nei punti vendita Vivaticket. Come sempre, per abbonarsi è indispensabile la tessera “Siamo Noi”, acquistabile nei punti vendita oppure online con spedizione gratuita in tutta Italia.

JUVENTUS

In attesa di ufficializzazione

LAZIO

In attesa di ufficializzazione

LECCE

Date e fasi di vendita

Dal 7 al 21 giugno con fase riservata agli abbonati consecutivamente nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 (‘Sempre qui’)

Dal 24 giugno con fase riservata agli abbonati della scorsa stagione (‘Fedeltà’)

Dal 7 luglio al 16 agosto e dal 19 agosto ai 2 giorni precedenti il primo impegno casalingo per tutti gli altri

I vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto dal 7 giugno al 5 luglio, poi ci sarà la vendita libera.

Costi

Poltronissime: 1ª fase 1220 euro, 2ª fase 1400 euro

Centrale superiore: 1ª fase 615 euro, 2ª fase 705 euro

Centrale inferiore: 1ª fase 450 euro, 2ª fase 515 euro

Tribuna est: 1ª fase 315 euro, 2ª fase 360 euro

Curve-distinti: 1ª fase 265 euro, 2ª fase 305 euro

Prezzi ridotti sono previsti per gli abbonati delle ultime stagioni, gli Under 16, gli Over 65, le donne e gli Under 14.

MILAN

In attesa di ufficializzazione

NAPOLI

In attesa di ufficializzazione

PARMA

In attesa di ufficializzazione

ROMA

In attesa di ufficializzazione

SAMPDORIA

In attesa di ufficializzazione

SASSUOLO

In attesa di ufficializzazione

SPAL

In attesa di ufficializzazione

TORINO

In attesa di ufficializzazione

UDINESE

In attesa di ufficializzazione

VERONA

In attesa di ufficializzazione