Abete: «Inter e Juve, mi aspettavo l’inizio. Il Napoli è un po’ indietro»

Abete, ex presidente della Figc, parla del campionato italiano e della situazione delle squadre italiane in Europa

Giancarlo Abete ,ex presidente della Figc, ha rilasciato un’intervista sulle pagine de Il Mattino.

SERIE A – «Le impressioni iniziali rispecchiano un po’ quello che ci si aspettava. Inter e Juve sono lì dove dovevano essere. Napoli? Forse è quella che è un po’ più indietro, ma siamo all’inizio. A questo punto della stagione pensavo potesse avere qualche punto in più. Ma sono rimasto colpito dalla grande prestazione da squadra matura contro il Liverpool».

EUROPA – «Il termometro per valutare il nostro stato di salute è dato dalle sfide in Europa e siamo assenti da troppi anni dai palcoscenici importanti. L’Inter ha fatto una bellissima partita a Barcellona, ma poi ha perso. In Champions si deve avere qualità e continuità. Non possiamo sottovalutare il fatto che altrove ci siano campionati molto competitivi: d’altra parte lo scorso anno sono arrivate in fondo 4 inglesi».