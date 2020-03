Acerbi: «Quando torneremo a giocare? Basta guardarsi in giro per capire»

Francesco Acerbi ha parlato durante una diretta Instagram con il calciatore della Nazionale italiana amputati Arturo Mariani

«Quando torneremo a giocare? Basta guardarsi in giro per capire. E’ normale che ci sia un po’ di panico e non si possono prendere decisioni affrettate. Vediamo come va e quando andrà meglio tireremo un po’ le somme. Ora l’importante è tenersi in forma, anche se giocare insieme è un’altra cosa»