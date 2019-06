Addio a Franco Zeffirelli: Maestro di cultura e grande tifoso della Fiorentina. Il regista si è spento all’età di 96 anni

È scomparso all’età di 96 anni Franco Zeffirelli. Il Maestro – così come era comunemente soprannominato – è stato imponente regista, sceneggiatore, scenografo e politico italiano. Fiorentino purosangue, Zeffirelli ha sempre avuto un legame speciale con la società viola del quale era acceso tifosi.

Basti pensare che a febbraio, in occasione del suo ultimo compleanno, il club allora ancora dei Della Valle lo aveva omaggiato con una delegazione composta dal vicepresidente Gino Salica e da Giancarlo De Sisti e Claudio Merlo, campioni d’Italia della stagione 68/69. Per l’occasione gli era stata portata in dono una maglia viola con il suo nome e il numero 96.