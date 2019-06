Addio Totti alla Roma nell’anno del ritorno delle bandiere: il paradosso della società giallorossa e del suo ex capitano

Francesco Totti ha deciso di lasciare la Roma, a poche settimane dall’annuncio di Daniele De Rossi un’altra bandiera è destinata ad ammainarsi per il mortificante dispiacere della piazza e della pancia della tifoseria giallorossa.

Una scelta in forte controtendenza con quanto sta avvenendo, agli albori della prossima stagione, negli alti top club del campionato di Serie A. Fiorentina e Inter sono destinate ad accogliere nella propria dirigenza Omar Batistuta e Lele Oriali, mentre il Milan ha da poco ufficializzato il ritorno di Zdenek Boban. In casa Juventus, invece, si sta definendo in queste settimane la posizione di Andrea Barzagli.