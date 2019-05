Adekanye-Lazio, ci siamo: c’è l’accordo per 4 anni. Contratto firmato

La Lazio sulle tracce di Bobby Adekanye. I biancocelesti sarebbero vicini al colpo. Manca solo l’annuncio. Le ultime

Colpo Adekanye sempre più vicino per la Lazio. Il club biancoceleste è vicino all’accordo per il giovane esterno d’attacco. Secondo Il Corriere dello Sport, Tare ha già raggiunto un accordo con il velocissimo attaccante, dal dribbling facile. Il giocatore ha detto di sì dopo una lunga trattativa e avrebbe addirittura firmato un accordo con la Lazio fino al prossimo 2023.

Al momento dunque, manca solo l’annuncio. Il diesse Tare è riuscito a strappare un anno in più rispetto alle iniziali richieste del giocatore del Liverpool che chiedeva un triennale. Il giocatore arriverà a Formello a costo zero. La Lazio ha in pugno il contratto dell’ala nigeriana che sarà depositato nelle prossime settimane. «All’ottanta per cento verrò a Roma. Devo ancora prendere l’ultima decisione con il mio agente e la mia famiglia. Manca poco, presto saprete» aveva detto al Cor Sport. Ci siamo quasi.

