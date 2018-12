Natale alla scoperta della modella juventina Adriana Bazgan

Natale è sempre Natale, ma quest’anno il 25 dicembre segna pure la vigilia dell’imminente Boxing Day, l’appuntamento col campionato di Santo Stefano. Non sarà insomma un giorno all’insegna del relax per i giocatori, che sognano panettoni ed abbuffate mentre noi, spaparanzati sul divano o davanti alla tavola, glie diamo dentro di gusto. Ne sa qualcosa soprattutto la capolista Juventus, chiamata a preparare le difficili partite contro Atalanta e Sampdoria, perché la Serie A – nonostante il vantaggio accumulato nella prima parte di stagione – tutto è, meno che finito. Abbiamo allora pensato ad un regalo motivante per i tifosi chiamati a sostenere i bianconeri a oltranza pure durante le feste natalizie (sigh).

Il pacco (ad avercene di pacchi così!) di Babbo Natale quest’anno si chiama Adriana Bazgan, 21enne modella di origini rumene residente a Vercelli. Dopo aver lavorato in Rai (a “Portobello”) ed aver incantato alla fiera dell’EICMA, la biondissima Adriana – che studia Scienze dei Servizi Giuridici a Milano – sogna le luci della ribalta, magari con un programma tutto suo dedicato alla cosmesi e, tra un make-up e l’altro, non si perde una partita della sua squadra del cuore, ovvero – indovinate da un po’? – la Juve. La passione bianconera, che arriva direttamente da una lunga tradizione famigliare, ha avvicinato la Bazgan dopo anni di studio in danza classica, al mondo del pallone. Il suo account Instagram, che conta già oltre 20mila followers, è la sveglia che vi diamo per ricordarvi che domani si torna già a giocare: juventini e non, godetevi ‘ste mangiate in famiglia pronti all’assalto ai parenti con la stessa carica di Rocky Balboa… «Adrianaaaaa!».