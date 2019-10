Agente Biglia: «Pioli al Milan è un vantaggio per lui. Futuro? Non vuole andare via»

L’agente di Lucas Bigia, Enzo Montepaone, ha parlato Calcio Today del presente e del futuro del centrocampista rossonero

L’agente di Lucas Biglia, Enzo Montepaone, ha rilasciato importanti dichiarazioni a Calcio Today parlando del presente e del futuro del centrocampista rossonero. Le sue parole.

BIGLIA – «Come sta? Sta benissimo. Ha lavorato duro per recuperare da una serie di infortuni che lo scorso anno non gli hanno dato tregua. Per quello che sta facendo direi che è davvero in grande forma sia dal punto di vista fisico sia mentale, quasi come ai tempi della Lazio»

PIOLI – «Diciamo che c’è un vantaggio enorme. Pioli lo conosce perfettamente, è tutto tempo guadagnato. Lucas sta davvero in grande forma, quindi può dare tantissimo al nuovo allenatore e al Milan. Chi conosce il calcio sa perfettamente che il ruolo del regista è fondamentale, specie se come il gioco di Pioli ne fa un elemento sul quale basare tutta la manovra della squadra»

FUTURO – «Ho parlato in estate con la società e mi hanno detto chiaramente di credere in Biglia, lo dimostrano i fatti. Le voci di mercato ci sono sempre ma Lucas ha in testa solo il Milan»