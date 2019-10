Agente Chiellini: «Per il finale di stagione sarà in campo»

Davide Lippi, agente di Giorgio Chiellini, parla del recupero del suo assistito e del suo rientro in campo con la Juve

Lippi, agente di Chiellini, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio del recupero del difensore della Juve.

SCUDETTO – «Vincerà ancora lo Scudetto? Sicuramente è la più accreditata, ha la rosa più forte e completa. Però devo dire che questo campionato mi sta piacendo».

CHIELLINI – «Il suo recupero procede in maniera positiva e quel ragazzo è di una positività magnetica. È incredibile. Lavora ogni giorno a mille all’ora, ha una positività contagiante. Ogni volta che lo sento è lui che dà fiducia a me. Sta facendo passi da gigante. Per il ritorno in campo non conosco i tempi precisi, sicuramente l’anno nuovo: fine gennaio, febbraio o marzo, ma per la parte finale di stagione ci sarà sicuramente»