L’agente di Cutrone ha lasciato casa Milan: i dettagli dell’incontro

Il futuro di Patrick Cutrone è ancora tutto da scrivere: l’agente del calciatore, Donato Orgnoni, ha lasciato da poco casa Milan

Il futuro di Patrick Cutrone al Milan è un rebus. Nel tardo pomeriggio è entrato a Casa Milan Donato Orgnoni, agente del calciatore per discutere con Maldini e Boban del futuro del suo assistito. Il summit è durato circa un’ora dopodiché l’agente ha lasciato il quartier generale rossonero da un’uscita posteriore lontano dalle telecamere.

Cosa è emerso dal confronto tra Orgnoni e la dirigenza del Diavolo? Sicuramente la volontà di Cutrone di non lasciare il Milan e Milano dove si trova benissimo e dove sente di potersi giocare le sue carte con l’arrivo di Giampaolo in panchina. Vedremo se Maldini e Boban saranno dello stesso parere o proveranno a inserire Cutrone in qualche scambio di mercato.