Agente Defrel: «Col Cagliari avevamo quasi chiuso, ma poi…»

L’agente di Defrel parla della trattativa con il Cagliari, che era quasi chiusa ma che poi si è bloccata improvvisamente

Giampiero Pocetta, agente di Gregoire Defrel, parla ai microfoni di TMW della trattativa con il Cagliari, che sembrava vicinissima ma che poi si è bloccata improvvisamente.

«La situazione è chiara: l’accordo tra Roma e Cagliari era stato quasi raggiunto, stavamo discutendo di incontri per chiudere e definire il tutto, già in settimana. Stallo? Sì, ma per questioni riguardanti i club e non certo tra noi e il Cagliari. Riguarda le società, evidentemente distanze da limare, ma non c’entra niente e non risponde a verità la questione legata a me, Gregoire o alle commissioni. Al momento è congelata» ha dichiarato il procuratore.