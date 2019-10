Agente Jorginho apre: «Tornare in Serie A? Tutto è possibile»

L’agente di Jorginho ha parlato a Radio Sportiva del futuro del centrocampista di Chelsea e Nazionale. Le sue parole

Jorginho, reduce dal gol su rigore con la maglia dell’Italia contro la Grecia, è sempre al centro delle voci di mercato. Il centrocampista del Chelsea piace a molte squadre italiane, tra cui la Juve, che potrebbero tentare l’assalto in estate. Ai microfoni di Radio Sportiva, il suo agente Joao Santos ha parlato così dell’ipotesi di un ritorno in Serie A.

«Giocare nel Chelsea lo aiuta molto perché è un calcio molto intenso e ha imparato tanti con Sarri e adesso con Lampard. Ritorno in Italia? Nel calcio tutto è possibile, la voglia di tornare c’è sempre. Con l’esperienza acquisita in Premier potrebbe dare un grande contributo in A. Può giocare in 2-3 squadre italiane che lottano per lo Scudetto»