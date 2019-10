Agente Malcuit: «Per crescere deve giocare di più nel Napoli»

L’agente di Kevin Malcuit, Bruno Satin, parla del suo ambientamento al Napoli e della sua crescita: le sue parole

Bruno Satin, agente di Malcuit, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della crescita del suo assistito nel Napoli. Le sue parole.

CRESCITA – «Difficile crescere senza giocare, la chiave sarà giocare di più perché non è facile far bene giocando all’improvviso o meglio di chi è più utilizzato. Non ha niente in meno a Di Lorenzo. Giocando una volta ogni 5 gare ti manca il ritmo e viene giudicato male per quello».