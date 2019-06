Agente Van de Beek allontana l’Inter: «Ecco perché siamo in Italia»

L’agente di Van de Beek, ha voluto precisare il motivo per cui il suo entourage era presente a in Italia e non riguarda l’Inter

Intercettato da calciomercato.com, l’agente del centrocampista dell’Ajax, Van de Beek, ha spiegato il motivo per cui si trovava in Italia. Nelle ultime ore si era infatti diffusa una voce che riguardava il possibile incontro tra l’agente e l’Inter.

Guido Abers, ha così voluto precisare: «Il mio entourage si trova in Italia, ma non è previsto alcun incontro con l’Inter. Con Piero Ausilio ho un ottimo rapporto, ma non ho parlato con lui di van de Beek. I miei collaboratori si trovano in Italia, sono al lavoro per alcuni ragazzi della nostra academy, niente di più e con l’Inter non c’è niente»