L’agente di Verdi apre alla cessione: «Torino destinazione gradita»

L’agente di Verdi a Radio Marte: «Vogliamo prima parlare con il Napoli, ma Mazzarri ha sempre visto di buon occhio Verdi»

Dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni, l’agente di Verdi apre ufficialmente le porte alla cessione del suo assistito ai microfoni di Radio Marte. Le sue parole.

TORINO – «Mazzarri ha sempre visto di buon occhio Verdi ma vogliamo parlare prima col Napoli. Possiamo dire che Torino è una destinazione gradita proprio per Mazzarri, ma siamo disposti a valutare la situazione che il Napoli ci sottoporrà. Resteremo in azzurro se il club ci darà piccole garanzie e ci permetterà di giocarcela, ma siamo anche pronti ad andare via se non ci fosse spazio».