Juve, Agnelli e Nedved lasciano la Continassa: prosegue l’attesa

Agnelli e Nedved lasciano la Continassa: prosegue l’attesa. Il presidente e il vicepresidente della Juventus via dalla sede

(dal nostro inviato) – Pochi minuti dopo le 18, a strettissimo giro di posta, Pavel Nedved e Andrea Agnelli hanno abbandonato la Continassa, mentre Massimiliano Allegri è ancora presente nel quartier generale bianconero.

Le parti non si sono ancora incontrate. Resta margine per un’eventuale summit ad orario di cena ma non è da escludere che il tutto possa essere rimandato alla giornata di domani.