Agnelli-Lotito entrambi a Malta: sul piatto c’è Milinkovic-Savic?

Andrea Agnelli e Claudio Lotito si trovano entrambi a Malta per l’assemblea dell’ECA: si parlerà anche di Milinkovic-Savic?

Andrea Agnelli e Claudio Lotito si trovano a Malta per l’importantissima assemblea dell’ECA che potrebbe cambiare il futuro del calcio europeo. Ufficialmente i due presidenti non dovrebbero incontrarsi per parlare di mercato ma è facile immaginare che qualche discorso verrà intavolato.

Non è un mistero che Sergej Milinkovic Savic piaccia tanto ai bianconeri che farebbero carte false per prenderlo .La prassi è sempre la stessa: il numero uno biancoceleste vuole almeno 100 milioni per il Sergente anche se potrebbe accontentarsi di 80 cash. Dall’altro lato ne offrono 60 ma non sono da escludere contropartite. Intanto a Malta andrà in scena il primo faccia a faccia di mercato tra le due parti.