Agoumé Inter, l’agente: «Arsenal e City su di lui, preferisce i nerazzurri»

L’agente di Agoumé conferma la trattativa praticamente conclusa tra il suo assistito e l’Inter. Battuta la concorrenza degli inglesi

Lucien Agoumé ha un accordo con l’Inter. Lo conferma l’agente del talento del Sochaux, Djibril Niang, all’Est Républicain.

Ecco le dichiarazioni: «C’erano altre due soluzioni: Manchester City e Arsenal, che sono in attesa. Ma questa non è la scelta prioritaria del giocatore. In certi momenti, con così tante richieste, è sempre meglio favorire soluzioni come questa. L’Inter non ha mai smesso di parlarci»