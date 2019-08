Agudelo Genoa: arriva l’ok dell’Atlerico Huila per le visite mediche 

L’Atletico Huila ha dato l’ok per il passaggio di Kevin Agudelo al Genoa: calciatore in viaggio per sostenere le visite mediche

Sarà Kevin Agudelo il prossimo acquisto del Genoa. Poco fa è infatti arrivato l’ok definitivo da parte dell’Atletico Huila per il passaggio del centrocampista classe ’98 al club di Preziosi.

La società colombiana, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto di aver dato il via libera per il viaggio del giocatore in Italia per sostenere le visite mediche con i rossoblù. Il calciatore verrà ufficializzato a titolo definitivo.