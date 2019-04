Ajax, ancora Van de Beek: dopo la Juventus punisce il Tottenham!

Ajax incubo in trasferta: il giustiziere Van de Beek lascia il segno contro il Tottenham, dejavù per la Juventus

L’Ajax è un incubo in trasferta per le rivali di Champions League. Possono confemarlo Real Madrid, Juventus e da oggi anche il Tottenham. Tutte e tre queste squadre sono andate in svantaggio nel primo tempo contro gli olandesi.

I ragazzi di Erik ten Hag incantano e lasciano il segno: in particolare, Van de Beek finisce ancora sul taccuino dei marcatori. Si tratta del secondo gol consecutivo per il numero 6 dell’Ajax. Il giovanissimo talento dei Lancieri segna nuovamente nella prima frazione di una gara a eliminazione di Champions League, gelando il Tottenham Hotspur Stadium come fece all’Allianz Stadium.