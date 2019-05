Ajax, De Ligt: «Ultima partita in Olanda. Non so». Il Barcellona aspetta

L’Ajax è vicinissimo alla vittoria del titolo. De Ligt, intanto, pensa già al futuro. Il giocatore è sempre più vicino al Barcellona

Matthijs de Ligt è vicinissimo all’addio con l’Ajax. Il club ha festeggiato la vittoria del titolo, che è praticamente scontata, ma il suo futuro sembra lontano da Amsterdam.

Lo conferma lo stesso giocatore, che risponde così alle domande dei giornalisti:«La mia ultima partita alla Joahn Cruyff Arena? Non lo so ancora. Ci sono trattative, ma non c’è ancora un accordo. Con chi le trattative? Lo scrivono i giornali. Scegline uno tu». Intanto, al match con l’Utrecht hanno assistito emissari del Barcellona.