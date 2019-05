L’Ajax incanta ma occhio all’effetto Atalanta: Inter, Juve, Milan e Roma sono avvisate

La semifinale di Champions tra Tottenham-Ajax ha riunito molti osservatori e direttori sportivi italiani per visionare i talenti dei Lancieri

Nel prossimo calciomercato sentiremo quasi sicuramente parlare del Real Madrid, sia in entrata, perché è una squadra ormai spremuta e da rifondare in molti dei suoi elementi, che in uscita, perché tanti dei suoi campioni vogliono cambiare aria e rilanciare la propria carriera da qualche altra parte. Ma si parlerà tanto anche della squadra che ha eliminato i campioni in carica della Champions League e, nel turno successivo, la Juventus di Cr7. L’Ajax. La squadra olandese sta letteralmente incantando l’Europa, riportando in auge il calcio totale di Michels e Cruyff. I gioielli della squadra di Ten Hag hanno già messo l’acquolina in bocca ai club di mezza Europa. Uno in particolare è riuscita ad assicurarsi forse la gemma più preziosa della miniera biancorossa. Per 75 milioni di euro, infatti, il Barcellona ha prenotato Frankie De Jong che si aggregherà alla squadra di Valverde in estate.

Focalizzandoci su altri talenti dei Lancieri, la corsa pazza su Matthijs de Ligt è iniziata già da tempo. In pole position sembra esserci nuovamente il Barcellona, con la Juve più defilata dopo un pressing durato tutto l’inverno. L’altro grande pezzo pregiato è Donny van de Beek, che sarebbe un grande acquisto per tutti. Anche se spesso incostante, quando Hakim Ziyech vuole giocare fa davvero impressione. Tecnica in velocità da top player e idee folli che ne fanno una mina vagante e un immarcabile per definizione. Questi quattro giocatori (3 visto che De Jong ha già indosso la maglia blaugrana) sono i giocatori su cui puntare la prossima estate. La corsa pazza al talento olandese rischia di annebbiare la vista dei ds europei (e soprattutto italiani) e iper-valutare giocatori che, tolti dal contesto biancorosso, rischierebbero di risultare sonori flop.

In misura minore in Serie A abbiamo l’esempio dell’Atalanta. Da quando Gasperini è atterrato sulla panchina orobica tantissimi talenti sono usciti da Zingonia: da Spinazzola a Gagliardini passando per Kessiè, Caldara e Cristante ai più recenti Mancini, De Roon e Hateboer. Ebbene, quanti di questi hanno reso nei club dove tutt’ora giocano? Quasi nessuno. Lo stesso rischio che si correrebbe se si prendesse un giocatore a caso dalla rosa di Ten Hag. La Roma lo sa bene. L’ha provato sulla sua pelle con il caso di Kluivert Jr. Una stagione con pochi alti e tantissimi bassi. Ausilio e Paratici (avvistati alla Tottenham Arena per la semifinale di Champions giocata dai Lancieri) sono avvisati. Occhio a togliere un ingranaggio dal perfetto meccanismo dell’Ajax. Si rischia il black out.