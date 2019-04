Ajax, allenamento allo Stadio Grande Torino dopo la Juve – VIDEO

Il club olandese è ancora a Torino. L’Ajax si sta allenando nell’impianto del Toro, l’Olimpico Grande Torino. Ecco il video

L’Ajax si è allenato quest’oggi a Torino. La vittoria con la Juventus ha lasciato alto il morale ma ora è tempo di pensare al campionato. I Lancieri sono in piena lotta per il titolo e non hanno perso tempo. La formazione olandese allenata da Ten Hag si è ritrovata quest’oggi all’Olimpico Grande Torino.

Un programma previsto, indipendentemente dal risultato del quarto di finale, che è passato però sotto silenzio. Zero tifosi all’esterno dello stadio ma è presente un pulmino della Polizia di stato all’ingresso.