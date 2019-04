Ajax-Juve convocati: ecco l’elenco di ten Hag per il ritorno dei quarti di finale contro la Juventus

L’Ajax affronterà la Juventus nel ritorno dei quarti di finale di Champions, sfida in programma domani sera a Torino alle ore 21. Si riparte dall’1-1 della scorsa settimana. ten Hag ha diramato l’elenco dei convocati per il match dell’Allianz Stadium. Ajax-Juve convocati: nell’elenco figurano de Jong, non al meglio (dovrebbe partire dall’inizio) e Tagliafico (squalificato.)

Di seguito, l’elenco completo: Andre Onana, Kostas Lamprou, Bruno Varela, Rasmus, Kristensen, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Daley Sinkgraven, Noussair Mazraoui, Lisandro Magallán, Daley Blind, Nico Tagliafico*, Donny van de Beek, Dusan Tadic, Zakaria Labyad, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Dani de Wit, David, Neres, Klaas Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Jurgen Ekkelenkamp.