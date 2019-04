Ajax-Juve, Ilaria D’Amico accende la polemica: «Approccio quasi partenopeo nel pre gara» – VIDEO

La giornalista di Sky Sport Ilaria D’Amico polemica su Ajax-Juve. «In Olanda approccio quasi partenopeo, fuochi d’artificio per disturbare il sonno»

Quando ci sono di mezzo Juve e Napoli c’è sempre spazio per le polemiche, questa volta accese da Ilaria D’Amico. La giornalista di Sky Sport commenta così gli episodi successi prima della partita tra i bianconeri e l’Ajax: «Sfida totale quella tra Ajax e Juventus. Era partita da un approccio quasi partenopeo, un po’ di triccabalacca, un po’ di fuochi d’artificio per disturbare il sonno degli avversari. Era successo anche con il Real Madrid, poi si è sfociato in altro».

