Ajax miniera d’oro, quanti incassi negli ultimi anni grazie ai gioielli

L’Ajax cede i propri gioielli ma li fa pagare a peso d’oro. Negli ultimi anni incassati più di 300 milioni di euro dalle cessioni

Matthijs de Ligt è solo l’ultimo gioiello ceduto dalla fucina di talenti che si chiama Ajax. Il direttore sportivo Overmars ha sottolineato come il club olandese non sia in grado di garantire determinate cose: «L’Ajax non può mantenere le sue grandi star troppo a lungo, se vogliono andarsene e vincere lontano da qui non siamo in grado di tenerli».

Non tutti i mali vengono per nuocere, in ogni caso. Difatti i lancieri, a fronte di cessioni sempre dolorose, come l’altra recente di De Jong, hanno incassato delle cifre monstre grazie ai propri ragazzi prodigio. Negli ultimi anni, considerando un’intera top 11, sono più di 300 i milioni entrati nelle casse del club di Amsterdam.