Ajax-Tottenham DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Ajax-Tottenham, ritorno semifinale Champions League 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

90 minuti per inseguire il sogno di partecipare alla finale di Madrid, Ajax e Tottenham si sfidano nella splendida cornice dell’Amsterdam Arena per la semifinale di ritorno di Champions League. La squadra allenata da Erik Ten Hag che scenderà in campo forte dell’1-0 conquistato nel match d’andata: un vantaggio però che lascia apertissimo il discorso qualificazione.

Ajax-Tottenham: pagelle e tabellino

In attesa di comunicazione

Ajax-Tottenham: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Ajax-Tottenham: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Ajax-Tottenham: probabili formazioni e pre-partita

Formazione tipo per gli olandesi, con Ten Hag che con ogni probabilità schiererà dal primo minuto Neres, nonostante un leggerlo fastidio fisico: il brasiliano sarà uno dei trequartisti che agirà alle spalle dell’unica punta Tadic. Nessuna novità dunque in casa Ajax, unico leggero dubbio quello che riguarda la fascia destra di difesa, con Mazraoui comunque favorito su Veltman: coppia di difensori centrali composta da De Ligt e Blind, a sinistra Tagliafico; Shone e De Jong duo di centrocampo, davanti a loro spazio a Zyech, Van de Beek e Neres che avranno il compito di supportare Tadic.

Dopo la grande paura per l’infortunio dell’andata, Pochettino potrà nuovamente contare su Vertonghen: il belga sarà regolarmente al centro della difesa, ma scenderà in campo con una mascherina protettiva. Assenti Davinson Sanchez e Kane, ancora out dopo l’infortunio alla caviglia, il Tottenham ritrova il talento di Son, squalificato nel match d’andata. Si sono regolarmente allenati sia Lamela che Aurier, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina.

Ajax (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic. Allenatore: Ten Hag.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Sissoko; Alli, Eriksen, Son; Lucas. Allenatore: Pochettino.

Ajax-Tottenham Streaming: dove vederla in tv

Ajax-Tottenham sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD), Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.