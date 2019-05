Ajax-Tottenham, il day-after: la società olandese incoraggia la squadra a non mollare – VIDEO

La dirigenza dell’Ajax dopo lo splendido cammino fatto in Champions League e conclusosi in semifinale, incoraggia la squadra a non mollare in vista del rush finale di campionato

Il giorno dopo la pesante eliminazione in Champions League per mano del Tottenham, capace di un’impresa che al termine del primo tempo della gara di ieri con il risultato sul 2-0 per l’Ajax nessuno si sarebbe mai aspettato, la dirigenza del club olandese sta cercando di risollevare tutto l’ambiente. D’altronde per i lancieri, dopo aver nel weekend conquistato la Coppa d’Olanda, c’è ancora un campionato da provare a vincere dove verosimilmente tutto si deciderà nelle ultime due giornate dell’Eredivise.

Per alleviare le lacrime e la grande delusione che tutta la squadra sta provando, il club questa mattina ha postato sull’account Twitter ufficiale un bellissimo video motivazionale e di incoraggiamento. Ecco di seguito riportato il messaggio: «Il sogno è finito, la nostra avventura si chiude qui. Siamo stati ad alcuni secondi dalla storia. Abbiamo mostrato al mondo cosa vuol dire sognare. Oggi siamo arrabbiati, oggi siamo tristi, ma noi ci rialzeremo. Combatteremo come abbiamo fatto fino ad ora, perché la nostra stagione non è finita. Testa alta, petto in fuori».

Parole che non lasciano spazio all’immaginazione e che fanno capire come nonostante la bruciante eliminazione, il club sia fiero di tutto quello che la squadra ha dato non solo nei 180′ contro il Tottenham ma in tutto il percorso della Champions League, iniziato addirittura la scorsa estate con i preliminari.