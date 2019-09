Ajax: van de Beek continua a fare la differenza

Sembrava dovesse essere l’ennesima uscita dell’Ajax, ma alla fine van de Beek è rimasto in Olanda nonostante l’interessamento del Real Madrid. Il giovane centrocampista è stato uno degli elementi più soprendenti del grande Ajax dell’anno passato. se quella squadra si caratterizzava per avere grandi palleggiatori e gente che voleva la palla sui piedi, van de Beek si caratterizza per incidere soprattutto senza palla. E’ bravissimo ad aggredire la profondità e a riempire l’area quando Tadic svaria.

Donny van de Beek: Only Dusan Tadic (8) has had a direct hand in more goals than @Donny_beek6 (5 — 2 goals, 3 assists) in the Eredivisie this season

— WhoScored.com (@WhoScored) September 9, 2019