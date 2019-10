Ajax, Veltman: «De Ligt? Nei duelli io più furbo di lui» – VIDEO

Le parole di Joel Veltman sul suo ex compagno di squadra De Ligt

L’Ajax domani sarà impegnato nella seconda gara di Champions sul campo del Chelsea. Intanto Veltman parla del suo ex compagno di squadra De Ligt. Ecco le sue dichiarazioni.

«De Ligt è un giocatore eccezionale, io alla sua età giochicchiavo ancora sul sintetico con gli Under 18. Lui invece giocava in Champions come se lo avesse fatto da anni. Per l’età che ha fisicamente è molto più forte. Io invece devo essere un po’ più furbo di lui. Direi che questo è l’aspetto in cui gli sono superiore».